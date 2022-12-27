Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yedi

Gümüşhane'de yaşayan Emrah Bal'ın aracı Cumhuriyet Caddesinde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara'da 427 TL'lik trafik cezası yazıldı. Telefonuna gelen mesajla durumu fark eden Bal, konuyu yargıya taşıdı.

Kent merkezinde yaşayan ve bir kamu kurumunda görev yapan 35 yaşındaki Emrah Bal, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen bir kısa mesajla hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

Telefonuna gelen mesajda Ankara'da İstanbul yolu uygulama noktasında şahsi aracına ait plakaya trafik cezası yazıldığını görünce gördüklerine inanamayan Bal, hemen e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

Kontrollerde aracının plakasına ilgili kanunun 47/1-A maddesi gereğince ceza yazıldığını gören Bal, bu kez İl Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu sorguladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünü de arayan Bal, hiçbir şekilde sonuç alamayınca ceza yazıldığı anda Gümüşhane'de olduğunu ispat ederek cezanın iptali için dava açtı.

Aracını internette satışa koyduğu için fotoğraflarda görünen plakaların bazı art niyetli kişiler tarafından ikiz plaka üretilerek bu tür durumlar yapılabileceği bilgisine ulaştığını kaydeden Bal, plakasına cezanın yazıldığı gün Gümüşhane'de işyerinde olduğunu, aracının da Cumhuriyet Caddesinde park halinde olduğunu söyledi.

“Ben ve aracım Gümüşhane'de ama Ankara'dan ceza geliyor”

Telefondaki ceza mesajını sabah saatlerinde gördüğünü ve dolandırıcı olabilir diyerek çok itibar etmediğini kaydeden Bal, “Daha sonrasında e-Devlete girdiğim zaman cezanın var olduğunu fark ettim ve şok oldum. Ben Gümüşhane ilindeyim, araç Gümüşhane'de ve Ankara'dan ceza geliyor. Akabinde Emniyet Müdürlüğüne gittiğimde ceza yazıldığı söylendi. Ben Gümüşhane'deyim ve araç Gümüşhane'de dediğimde Ankara Trafik Şube Müdürlüğü aramamı söylediler. Aradığımda doğrudur beyefendi cezanız yazılmış. Peki ben Gümüşhane'deyim, araç burada bu cezayı kabul etmiyorum gibisinden birşeyler dedim. Beyefendi Ankara Sulh Cezaya başvurmanız gerekiyor denildi. Akabinde gittim başvurumu yaptım” dedi.

“Ankara'ya bu süreçte hiç gitmedim, araçta gitmedi”

Aracın ceza yazıldığı gün Gümüşhane kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelin önünde park halinde olduğunu kaydeden Bal, “Yani Gümüşhane ilinde zaten bu araç. Ben de buradayım. Ankara iline bu süreçte hiç gitmedim, araçta gitmedi. Muhtemelen aynı renkteki araç için aynı plakayı bastırıp ikiz plaka adı altında kaçak kullanıyorlar plakayı. Muhtemelen kontrol noktasından kaçmıştır şahıs. Bu sebeple sadece plakayı aldıkları için plaka benim üzerime olduğu için ceza benim üzerime geldi. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah korusun farklı kazalar, ölümlü kazalar olabilirdi. Bu konularda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Devletimizden çözüm bekliyorum, çözeceğine de inanıyorum. Gerekli işlemleri başlattık. Bu ikiz plakayı, kaçak plakayı yapan kişiler ölümlü kaza veya kaçakçılık gibi durumlara karışırsa ne yaparız bilmiyorum” diye konuştu.