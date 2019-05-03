Fenomen gezginler Gümüşhane'de

Geçtiğimiz aylarda uluslararası bilinirliği olan fenomenleri ağırlayan Gümüşhane şimdi de Türkiye'nin en büyük gezi tanıtım portallarından olan gezimanya.com sahipleri Tuğçe Yılmaz ve Murat Özbilgi'yi ağırlıyor.

Gün içerisinde Gümüşhane'ye gelerek Zigana dağı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesini gezen gezginler 3 gün daha Gümüşhane'de kalacak.

Gittikleri yerlerde bol bol fotoğraf ve video çeken, tesis işletmecileriyle sohbet eden gezginler pestil ve köme üretimi, Satala Antik Kenti, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Santa Antik Kenti, Sarıçiçek Köy Odaları, Krom Vadisi, İmera Manastırı, Torul Kalesi Cam Seyir Terası ve baraj göllerini gezecek.

Gümüşhane'nin turizm varlıklarının sosyal medya ve web ortamında gezginler tarafından gezilerek fotoğraf ve video çekimi ve paylaşımı yoluyla tüm Türkiye'ye tanıtılması amaçlanan çalışma kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük gezi tanıtım portallarından biri olan Gezimanya ekibi Gümüşhane'de öne çıkan destinasyonların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaşacak.

Gümüşhane gezi rotalarını çıkarıp ve gezi rehberi makalelerini internet ve sosyal medya ortamında takipçileri ile paylaşacak gezginler böylece internet ortamında 2,5 milyon, sosyal medyadan ise 1 milyondan fazla kullanıcıya erişmeyi hedefliyor.

Bu çalışma ile ilk olarak yaz sezonu başlamadan önce gezgin takipçilerin tatil ve seyahat kararlarını etkileyerek Gümüşhane'yi tercih etmeleri için çalışılmasıın yanında Gümüşhane'nin turistik varlıklarının bu tanıtımlar yoluyla ön plana çıkarılması hedeflenirken, DOKA ve Gümüşhane Valiliği işbirliğinde yürütülen çalışmalarda projenin benzer yöntemlerle farklı temalarda ve farklı gruplar öncülüğünde tanıtımının artırılması planlanıyor.