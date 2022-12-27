Freni boşalan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köyden dönen otomobil freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Günyüzü köyünden Kürtün istikametine giden Tayyar Mendeş (59) yönetimindeki 28 AB 589 plakalı otomobil köyün çıkışında freni boşalınca kontrolden çıkarak şarampole çarpıp ters döndü.

Kazada sürücü Mendeş ile araçta bulunan eşi Perihan Mendeş (56) hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Kürtün Devlet Hastanesine ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.