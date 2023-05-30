İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'ın şampiyonluğu Gümüşhane'ne coşkuyla kutlandı

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde kutlamaya başladı.


Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.

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