Galatasaray'ın şampiyonluğu Gümüşhane'ne coşkuyla kutlandı

Süper Lig’in 36.
Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde kutlamaya başladı.
Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.