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Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında Gümüşhane'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82.yılında Gümüşhane'de düzenlenen törenle anıldı.


Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende şehit aileleri eşliğinde Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından ayrı ayrı çelenk sunuldu.


Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada kent merkezinde de vatandaşlar işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.


Alanda açılan Atatürk temalı resim sergisinin gezilmesinin ardından Atatürk Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını seslendirdi ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.


Günün anlam ve önemi ve Atatürk'ün askeri hayatıyla ilgili konuşmaların ardından söz alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Milletimizi izzetlendiren, zelil olmaktan kurtaran şanlı başkomutanımızı, Cumhuriyetimizin kurucusuna ebediyete irtihalinin 82.yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki böyle liderlere sahip olmuşuz. Türk milleti binlerce yıldır hemen her asra bir lider çıkarmıştır. 20.asrın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük kahramanlıklar göstererek yok edilmek, tarihe gömülmek istenen bir milleti tekrardan büyük bir millet haline getirdi, büyük bir devlet kurdu. Hepimiz kendisine minnettarız” dedi.


Etkinlik Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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