Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84.yılında Gümüşhane'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84.yılında Gümüşhane'de düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in gaziler ve şehit aileleriyle çelenk sunmasıyla başlayan programda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından buradaki program sona ererken salon programı Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Fuaye alanında açılan serginin gezilmesinin ardından salon programına geçildi. Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemiyle ilgili okul öğretmenlerinden Mustafa Fevzi Akçay ve okul öğrencilerinden Ahmet Can Gündüz konuşmalarını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin hazırladığı şiir, türkü ve Zeybek oyununun yer aldığı “Atatürk” oratoryosunun sunulduğu programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk milletinin daha önce verdiği varoluş mücadelesini yükselme mücadelesine evirerek verdiği mücadeleyle Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni dünyada saygın bir konuma, dünyanın en önemli en özel ülkelerinden biri haline getirdiğini belirterek, “Kurulduğu mayasıyla, yapılan çalışmalarla bugün geldiğimiz noktada ülkemiz bir yıldız gibi parlayarak 20. yüzyıldaki başarısını daha büyük başarılara evirerek inşallah önümüzdeki yüzyıllarda Türkiye'nin Yüzyılı olarak devreye girecek. Türkiye Yüzyılı milletimizin topyekun birlik ve beraberlik içinde el ele vererek büyük önder Atatürk'ün çizdiği perspektifte, Atatürk'ün ilke ve çalışmalarıyla, inkılaplarıyla bu gençlik birlik beraberlik içinde İnşallah Atasına layık bir şekilde ülkemizi çok önemli yerlere taşıyacak” dedi.