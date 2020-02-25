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Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dün gece çıkan yangında ahşap bina ve alt katındaki ahır küle döndü.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dün gece çıkan yangında ahşap bina ve alt katındaki ahır küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler köyü Kale Düzü Mahallesi'nde Ahmet Aslan'ın evinde dün gece yarısı bacadan çıktığı değerlendirilen yangın başladı. 00.30 sıralarında çıkan yangın ilk önce mobilyaları ardından da halıları alevlendirince biranda büyüdü. O sırada evde bulunan Aslan'ın eşi Senem Aslan dumanı fark edince hemen uyanarak kendisini kapıya attı.


Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de söndürmek için büyük çaba sarf ederken yaklaşık 3 saatte söndürülüp soğutulan yangın sonucu ev ve alt katında bulunan ahır tamamen yandı.


Yangın sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, yanan ahırda hayvan bulunmadığı fakat 10-15 civarında tavuğun alevlerden etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

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