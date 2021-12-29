Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı eğitim

Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Belediyesi işbirliğiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencileri yaşanabilecek herhangi bir afet durumuna karşı nasıl müdahale edileceğini ve hangi ekipmanların nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğreniyor.

Gümüşhane Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimler 4 hafta sürüyor. AYAY öğrencileri itfaiyecilerin direktifleri doğrultusunda, yangına ve herhangi bir afet durumuna nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak öğrenirken ayrıca ekipmanların da nasıl kullanıldığı noktasında bilgiler alıyor, tecrübe sahibi oluyor.

Eğitimlerde üzerlerine düşen bütün görevleri eksiksiz yapmaları istenen öğrenciler, yaptıkları işin ciddiyetinin farkında olduklarını belirterek, uygulamalı eğitimlerin daha etkili olduğunu söyledi.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi olarak bu tarz eğitimlere önem verdiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Nusret Aslan, “Gümüşhane Üniversitesi ile yapmış olduğumuz işbirliği içerisinde bu bölümde dört haftalık bir eğitim programı planladık. AYAY bölümü öğrencilerinin tamamına yakını bu eğitimlere katıldı. Bu süreçte tekniklerle ilgili bilgiler verildi, eğitimlerle ilgili uygulamalar gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte yine farklı bölümlerle bu eğitimleri gerçekleştireceğiz. Biz Gümüşhane Belediyesi olarak bu tarz eğitimlere önem veriyoruz. Gümüşhane Belediyesi İtfaiye teşkilatı olarak çoğu ilde bulunmayan bir tesise sahibiz. Bunu yapanlardan başka başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Yani bu tesise sahip olduğumuz için öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok ciddi manada güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.

“Bu işi çekirdeğinden öğrenmeleri gerekiyor”

Öğrencilerin katılımından çok memnun olduklarını ve bu tür eğitimlere çok talep olduğunu söyleyen İtfaiye Amiri Muhammet Aydın ise “Gümüşhane Üniversitesinin belediyemize yapmış olduğu müracaat sonrasında AYAY Bölümü öğrencilerinin burada itfaiye eğitimi uygulaması için talepleri oldu. Hem eğitim anlamında hem itfaiyenin neler yapabileceğini göstermek anlamında üniversite öğrencilerine burada eğitimler veriyoruz. Sonuç itibariyle onlar geleceğin AFAD'cıları, kurtarıcıları, yangın kurtarma personelleri, yöneticileri olacaklar ve bu işi temelinden, çekirdeğinden öğrenmeleri gerekiyor. Biz burada onlara temel itfaiye eri eğitimi kapsamında hortum atmayı, takım çalışması, figürasyonla çalışma, melanjör ile köpük yapma gibi itfaiyenin hem ekipmanlarını tanıtıyoruz hem de takım çalışmasında neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Toplamda Gümüşhane Üniversitesinden 97 öğrencimiz var. Salı, çarşamba günleri ve bazı kısımları da cuma günleri alıyoruz. İş Sağlığı Güvenliği Bölümünün böyle bir talebi var, Şiran MYO'nun ve yine aynı şekilde Kızılay Gönüllüleri kulübünün talepleri var” diye konuştu.

“Yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız”

Eğitimlerin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) bölümü 3. sınıf öğrencisi Kubilay Başar (23) ise “Biz her hafta buraya gelerek uygulamalı ders alıyoruz. Yangına nasıl müdahale edeceğimizi öğreniyoruz, ekipmanları öğreniyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Burada eğlenceli bir şekilde yarışmalar düzenleniyor gruplar halinde. Eğlenceli geçiyor fakat yaptığımız işin ciddiyet adı altında eğitimlerimizi alıyoruz hepsini güzelce öğreniyoruz. Burada hortum atma eğitimleri alıyoruz figürasyon ve melanjör bağlantıların yapıyoruz ekipmanları öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı derslerin akılda daha kalıcı olduğunu belirten AYAY 3. sınıf öğrencisi Müşerref Artan (21) da “Yangın söndürme tekniklerini öğreniyoruz, yangına müdahaleyi öğreniyoruz, ekipmanları öğreniyoruz. Açıkçası ben derste öğrendiğimden daha çok uygulamalı olarak daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum daha eğlenceli geçiyor yarışmalar yapıyoruz güzel geçiyor ve eğlenceli oluyor. İlk önce eğitim sınıfında eğitim görüyoruz daha sonra uygulamalı olarak eğitim görüyoruz” dedi.