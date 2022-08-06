Geleceğin karting yarış pilotları keşfediliyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından hayata geçirilen "Mobil Eğitim Simülatörümüz Yollarda" projesi çerçevesinde 7-11 yaş çocuklar için ücretsiz simülatör eğitimi verilirken, başarılı derece elde eden çocuklar daha sonra milli karting yarışçısı olabilmek için eğitim alacak.

Gümüşhane'de TOSFED tarafından otomobil sporlarıyla tanışma fırsatı daha zor olan çocukların otomobil sporlarıyla tanışmasına olanak vermek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde bir günde 100 çocuğa kullanım şansı sağlanabilen Mobil Simülatör Eğitim aracı, içindeki üç simülatörle birlikte Gümüşhane Gençlik Merkezinde Gümüşhaneli çocuklarla buluştu. Dünya Otomobil Sporları Federasyonu'na (FİA) 146 ülkeden gelen 850 proje arasından ilk 10'a giren projeyle birlikte sanal ortamda karting yarış arabası sürme fırsatı yakalayan çocuklardan dereceye girenler ise milli karting yarışçısı olabilme fırsatı yakalayacak.

Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyen etkinlikle ayrıca 7-11 yaş arası ilköğretim seviyesindeki çocuklara simülatör deneyimi yaşatmak, otomobil sporları ile çocukların buluşmasını sağlayarak doğal takipçiler oluşturmak amaçlanıyor.

“Milli karting sporcusu olma yolunda ilerleyecekler”

Projede yetenekli çocukların da keşfedildiğini dile getiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mobil Eğitim Simülatörü Projesi Koordinatörü Kerem Deveci, “Projedeki amacımız Ankara'nın doğusundaki illerde 7-11 yaş arası çocuklarımıza motor sporlarını tanıtmak motor sporlarını tanıtırken de aralarında eğer yetenekli çocuklarımız varsa daha sonra sporumuza kazandırmak. Projemiz Dünya Otomobil Sporları Federasyonu'nda (FİA) 146 ülkeden gelen 850 proje arasından ilk 10'a girmiş projelerden birisi. Bugüne kadar 22 ile ulaştık, yaklaşık 7 bin çocuğumuza ulaştık. Bunların arasından yetenekli çocuklarımızı keşfedip, yaptıkları süreleri kaydedip daha profesyonel simülatörlerde eğitim vereceğiz. Ondan sonra da milli karting sporcusu olma yolunda ilerleyecekler” dedi.

“Proje bakanlığımızın da dikkatini çekti”

Proje ile birlikte çocukların yarış sporlarını seveceğini aktaran Gençlik Merkezi Müdürü Selman Eroğlu,”Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bu projesini ilimizde uygulamaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımız için bir fırsat. Tabi 146 ülkeden 850 proje arasında ilk 10'a girmesi büyük bir başarı. Bu büyük başarı da bakanlığımızın dikkatini çekmiş ve bu minvalde bütün illerimizde bu projeyi uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımızın arasından yetenekli olanlar çıkacak ve bu sporu sevecekler.” diye konuştu.

Simülatörde araç kullanmanın eğlenceli olduğunu söyleyen Zeynep Eroğlu (12), “Eğlenceli, sürmeyi daha çok seviyorsun ve gazı,freni ve nasıl sürüleceğini öğreniyorsun. Ben bu sporu ilerde de yapmak istiyorum eğlenceli ve aksiyonlu bir spor.” ifadelerini kullandı.

Kerem Kenan Telli (11) de “Çok eğlenceli bir spor öneriyorum, keşke daha çok olsa. Ben de ilerde bu pistlerde yarışmak istiyorum bu sanalda kalmasın inşallah gerçekte de olacak” şeklinde konuştu.