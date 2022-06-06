Geleceğin sağlıkçılarından gerçeğini aratmayan tatbikat

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri Covid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapamadıkları triaj tatbikatı bu yıl 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Okulun yanındaki triaj uygulama alanında kavurucu güneşin altında gerçekleştirilen tatbikatta rol alan öğrenciler 4 saat süren makyajla hazır hale getirilirken, trafik kazası için kullanılan araçlar ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla alana getirildi.

Alana sis ve ses bombası atılarak gerçekliğin artırılmasıyla ve kriz ortamının oluşturulmasının ardından tatbikatta öğrenciler gerçek olaylardaki gibi yüksek sesle bağırıp, feryat edip yardım istedi.

Toplam 4 gün sürecek olan tatbikatla ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, Acil Sağlık Hizmetleri dersi kapsamında triaj uygulamasının tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümüşhane UMKE ekibinin de destek verdiği tatbikatta öğrencilerin büyük bir patlama senaryosunu hayata geçirdiklerini kaydeden Elkoca, “Her sene öğrencilerin bu tarz olağan dışı durumlara hazır olabilmesi için, bu tür durumlara hazır bulunmaları için onlara büyük bir olay yeri planlıyoruz. Bu olay yerinde en orijinal, hastaya en yakın şekilde onların hem triaj hem kurtarma hem de taşımalarını yaptırıyoruz. Tatbikatta öğrencilerin sürelerini ölçüyoruz. En yakın sürede olay yerine gelmeleri gerekiyor. Gelen ilk personel olay yeri güvenliğini sağladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede triaj olayını bitirmeleri ve müdahale için ekiplere hazır bulundurmaları gerekiyor hastaları. Normalde 2 gün sürüyor ama geçen sene uzaktan eğitim olduğu için öğrenciler geçen seneki birinci sınıflar bu uygulamayı yapamadığı için bu sene 4 gün boyunca sürecek uygulama. Gümüşhane UMKE ekibine bize her sene destek oldukları için gelip bizlere destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerime de bu güneşin altında sabırları için teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikata katılan öğrencilerden Arife Gümüş de “Her zaman karşılaşabileceğimiz olayları bu tatbikatta yapmaya çalışıyoruz. Öğrencileri en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor hocalarımız. En iyi şekilde nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik zaten sahada da aynı şeyleri yapmaya özen göstereceğiz. Şuan burada yaptığımız uygulamalarla yarın karşılaştığımızda daha soğukkanlı yaklaşacağız hastalara, daha mantıklı hareket edeceğiz. Her zaman onun için hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Yasir Batu ise “Bizler burada yıl sonu triajını uyguluyoruz. Buradan mezun olurken bu uygulamayı genellikle yapıyoruz. Öncelikle triaj sonra kurtarma ve taşıma yapıyoruz. Aldığımız eğitimler neticesinde yarınlara kendimizi hazırlıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra işimizin başına geçeceğiz. Gerçek vakalara, gerçek müdahalelere tanık olacağız. Bu aldığımız eğitimler ve yaptığımız müdahaleler neticesinde kendimizi hazır bir şekilde görmek için bu tatbikatları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.