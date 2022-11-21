Geri manevra yapan kamyonetin altında ezilmekten son anda kurtuldu

Gümüşhane'de geriye doğru manevra yapan kamyonet 64 yaşındaki adama çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sabah saatlerinde Karaer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Caddesi ile Şehit Basri Aslan sokağın birleştiği yol ayrımında geri manevra yapan 69 AAF 653 plakalı kamyonetin sürücüsü S.G. (31) karşıdan karşıya geçmeye çalışan B.D. (64) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen B.D. yaralandı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonetin tekerlekleri altında kalmaktan şans eseri kurtulan yaşlı adam bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.