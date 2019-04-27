Gümüşhane'de 24 Nisan tarihinde açılan ve bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği Gümüşhane 1. Kitap Fuarı sona erdi. Dört gün süren fuarı yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Hem ülke genelinden, hem bölgeden, hem de Gümüşhane'den şair ve yazarların imza günü yaptığı, söyleşiler gerçekleştirerek yazarlarla okuyucuların buluştuğu fuarda yaklaşık 40 yayınevi ve on binden fazla kitap yer aldı. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Rehber Kitap Kırtasiyenin ortaklığında 'GümüşHANEler okuyor' projesi kapsamında düzenlenen fuarın Gümüşhane'de ilk kez düzenlendiğini hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “GümüşHANEler okuyor projemizin 3. yılında kitap fuarıyla ilgili çalışmamızın 4. günündeyiz. Gümüşhane'mizde bir ilk olarak gerçekleşen kitap fuarımızı önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir şekilde, daha geniş bir çerçevede, belki ilçeleri de sürece katarak, revize ederek daha geniş bir formatta yapmayı planlıyoruz. Tahminlerimizin üzerinde bir ilgi ve katılım oldu. Yazarlarımızın hem imza günlerindeki diyalogları ayrıca Has Oda'da yapılan söyleşilerle çok verimli geçti. Bu işin mutfağındaki herkese teşekkür ediyoruz. Büyük bir organizasyonu fedakarlık ve özveriyle gerçekleştirdiler. İnşallah önümüzdeki yıllardan itibaren daha geniş kapsamlı bir şekilde devam ederek geleneksel Gümüşhane kitap günlerine dönüşeceğini umut ediyorum.” dedi.

“Fuarımızı yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti”

Gümüşhane Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fuarı düzenleyenlerden Rehber Kitap Kırtasiye sahibi Erdal Selvi de “Fuarımız 4. gününde artık. İnsanları Gümüşhane'de böyle bir etkinliğin düzenlemesi çok memnun etti. En kısa zamanda ne zaman tekrarlanacağını, sonraki yıllarda yapılıp yapılmayacağını soruyorlar. Fuarımızı yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Çok güzel bir şekilde geçti. Bunun maddi tarafına değil de burada insanlara ulaşabilme, insanları kitapla buluşturma noktasında elimizden geleni yaptık. Acemiliklerimiz, eksikliklerimiz vardı. Ama bunları görerek bir sonraki fuarı daha iyi bir şekilde yapıp daha çok katılımlı daha geniş organize olmuş bir durumda yapmayı düşünüyoruz. Bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.