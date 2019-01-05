Gümüşhane AK Parti'den ‘Vefa Yemeği'

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e destek olmak için kuruluşundan bugüne kadar partide çeşitli kademelerde görev yapmış kişilerin katılımıyla birlik ve beraberlik amaçlı vefa yemeği programı düzenledi.

İlçe adaylarının belirlenmesinin ardından ilçelerde de yapılacak olan program Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilirken programda mevcut yöneticilerin yanısıra partinin kurucuları, eski ve yeni il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ve bugüne kadar emek vermiş 500'ü aşkın partili hazır bulundu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr. Kemalettin Aydın, İl Başkanı Av. Celalettin Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, eski İl Başkanı Hakkı Gündüz'ün konuşma gerçekleştirdiği programın ardından Kültür Merkezinden partiye kadar Atatürk Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Başkanı Av.Celalettin Köse, AK Parti iktidarları döneminde Gümüşhane'de reform niteliğinde yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, hizmetlerin devamı için 31 Mart akşamına kadar birlik ve beraberlikle yeniden ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

“Fitne fesat çıkaranları dışarıya atıp safları sıklaştıracağız”

AK Parti sinevizyon gösterisinin ardından Belediye'nin yaptığı çalışmalarla ilgili sunumun izlettirildiği programda salonda bulunanların büyük coşkusuyla kürsüye gelen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise AK Parti'nin tüm kadrolarını salonda bulunmasından dolayı mutluluğu dile getirdi. Göreve geldikleri gün 41 projeyle yola çıktıklarını ve 5-6'sı hariç hepsini yaptıklarını ifade eden Çimen, “5 yılda 130 milyon liralık yatırım yaptık. Bu arada 6 seçimi de birlikte gerçekleştirdik. Bu gücü sizlerden aldık. Dokunulması gereken her noktaya dokunduk ve çalıştık. Yarım kalmış işlerimiz var. İnşallah bunları hep beraber tamamlayacağız. Bu süreçte hep el ele vereceğiz. Fitne fesat çıkaranları dışarıya atıp safları sıklaştıracağız” diye konuştu.

“Vefa İstanbul'da bir semt, dava da Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir kelime değildir”

AK Parti 23, 24 ve 25.dönem Gümüşhane Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Etik Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise konuşmasında dava arkadaşlarının bütünleşmelerine katkı sağlamak için programa geldiğini belirterek, “Gördüğüm muhteşem bir güzellik var. Bu davayı Gümüşhane'de omuzlaması için devrettiğimiz arkadaşlarımızın tek yumruk olarak Gümüşhane'yi bugün 31 Mart'a götürdüğünü görüyorum. O nedenle hepsini yürekten tebrik ediyorum. Vefa İstanbul'da bir semt, dava da Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir kelime değildir. Vefa Gümüşhane'de sizlersiniz, dava AK Parti, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vefa samimiyet, bağlılık, hürmet ve hizmet kolay kolay bir insanın ömrü boyunca üzerinde taşıyabileceği bir yetenek olmayabilir. Sapmalara uyabilir. Gönlü kayabilir. Başka yerlerde başka ışıklar görebilir. Ama siz varlığınızı, kimliğinizi, yüreğinizi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'da buluyorsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Benim gitmediğim gibi, sizin gitmediğiniz gibi” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da konuşmasında AK Parti'nin 17 yıldır elde ettiği başarıların hizmetlerle ve milletin gönlüne girmeyle olduğunu, bunun da ancak büyük bir dava ile, o davanın güçlü lideriyle ve inançlı kadrolarıyla olacağını söyledi.

“Bu yürüyüşte yolda bıraktıklarımız, yolda bizi terk edenler olacaktır”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yalnızca Gümüşhane'de ve Türkiye'de yapılan bir yerel seçim olarak algılanırsa hata yapılmış olacağını belirterek, “14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşuyla başlayan kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte yolda bıraktıklarımız, yolda bizi terk edenler olacaktır. Herkesin yük taşıma azmi ve gayreti olmayabilir. Herkes menzile ulaşacak sabır ve irade sahibi olmayabilir. Ama bizler AK Parti ailesi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında AK davaya hizmet etmeye menzile erinceye kadar devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından yemek ikramıyla sona eren programdan sonra katılımcılar hep birlikte Atatürk Caddesi üzerinden yürüyerek AK Parti İl Başkanlığı binasına geldi.