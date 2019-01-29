Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği'nin hazırladığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen ‘Gümüşhane Balının Marka Yolculuğu' projesi kapsamında hayata geçirilen Bal Dolum ve Paketleme Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurulan Bal Dolum ve Paketleme tesisinin açılışı yapıldı ve İşletme Kayıt Belgesi verilerek tesis Arı Yetiştiricileri Birliği'ne devredildi.

Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında Gümüşhane'nin olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, gerek arıcılık yönünden, gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımızda dikkate alındığında Gümüşhane'de üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsat olduğu belirtti.

Birşen, 2018 yılında Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan proje kapsamında Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyete geçen Bal Dolum ve Paketleme tesisinde Arı Yetiştiricileri Birliğince son derece hijyenik koşullarda kendi markalarıyla bal dolumu ve paketlemesi gerçekleştirileceğini belirterek, “Bal dolum tesisinin İlimize ve arıcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında son üç yılda Arıcılık projesinden yararlanan 69 genç çiftçiye 2 milyon 70 bin TL hibe desteği verildiğini ifade eden Birşen, “Arılı kovan desteklemelerinde son üç yılda 419 arıcıya 1 milyon 162 bin TL, organik arıcılık yapan 23 üreticiye ise 385 bin TL destek sağlanarak toplam da 3 milyon 617 bin TL destek sağlandı. Bu projenin uygulanmasında bize her türlü desteği veren başta Valimiz olmak üzere Milletvekillerimize, DOKAP İdaresi Başkanlığına ve Arıcılar Birliğine üreticilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Gül ise Bal dolum ve paketleme tesisiyle Gümüşhaneli arıcıların daha rahat bir şekilde satış yapabileceklerini ifade ederek, “İlimiz arı yetiştiriciliği ve dolayısıyla bal üretimi için uygun bir coğrafi yapı ve iklime sahiptir. Flora çeşitliliği ve çokluğu bakımından en uygun alanlara sahip ender illerden birisidir” şeklinde konuştu.

Üye sayılarının 560, kovan sayılarının da yaklaşık 75 bin olduğunu, Gümüşhane'de yıllık bal üretim ortalamasının iklime bağlı olarak 800-bin ton arasında olduğunu ifade eden Gül, bu rakamın gezginci arılarla bin 500 tonu bulduğunu da sözlerine ekledi.