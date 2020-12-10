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Gümüşhane Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelisi İ.K ve M.E sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

Dün akşam makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, ameliyatının ardından yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamladı ve normal servise çıkarıldı.

Saldırının şüphelisi İ.K ve M.E sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanlığı ve İstanbul Eyüp Belediyesi Zabıta Müdürü olan Olgun'un bilincinin açık olduğu ve ailesi, yakınları ve kulüpteki yöneticilerle konuştuğu, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yakınları Olgun'un kendisini merak eden, arayan, soran herkese selamlarını ilettiğini aktardı.


Servisteki tedavisinin en az bir hafta daha sürmesi beklenen Olgun'un karın kısmından aldığı kurşun yarası sonucu oluşturduğu tahribatın giderildiği, kafasından sıyıran kurşun yaralarının ise dikildiği öğrenildi.


Bir süre vücudundaki mermiyle yaşamak zorunda kalacak olan Olgun'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K ve yanındaki M.E ise Jandarma'daki sorgusunun tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne getirildi.

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