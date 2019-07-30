Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımı devam eden yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanında çalışmalar devam ediyor. 250 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmaların ardından havalimanının 2020 yılının ortalarında açılması hedefleniyor.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve İl Genel Meclis üyeleri, pist ve altyapı çalışmalarının devam ettiği Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

“Gümüşhane ulaşımda üst noktaya çıkmış olacak”

Ziyarette heyete çalışmalarla ilgili firma yetkilileri tarafından brifing verilirken havalimanının 2020 yılında Gümüşhane ve Bayburt'un bir havaalanı olarak bölgeye hizmet vereceğini kaydeden AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Gümüşhane açısından erişimin son noktası diye düşünüyorum. Yeni Zigana Tüneli, Vauk tüneli ve havaalanı ile beraber Gümüşhane ulaşımda üst noktaya çıkmış olacak. Havalimanı faaliyete geçtiği zaman bölgenin ekonomisine ve kalkınmasında çok büyük katlı sunacak. Hemşehrilerimiz havaalanıyla birlikte konforlu rahat bir yolculuk ve seyahat etme şansına sahip olacak” dedi.

“Trabzon, Erzincan ve Erzurum Havaalanlarında yaşanan sıkıntılarda havaalanımız bölgeye hizmet edecek”

Gümüşhane-Bayburt Havalimanını bir bölge havaalanı olacağının altını çizen Akgül, “Trabzon, Erzincan ve Erzurum Havaalanlarında yaşanan sıkıntılarda havaalanımız bölgeye hizmet edecek. Bölgemizde 365 gün 24 saat emniyetli inişe ve kalkışa müsait bir havaalanı olacak. O açıdan da çok şanslı bir bölgedeyiz. Bölgemizde sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız” diye konuştu.

Yüklenici firma koordinatörü Ufuk Mintaş ise çalışmalara 2014 yılı ortalarında hızlı bir şekilde işe başladıklarını belirterek, “Havaalanı işi 750 gün süreli bir iş. İş bitim tarihi olarak 01.04.2020 tarihi öngörüldü. Şu an itibariyle pistimiz yüzde 30 seviyesinde. Çalışmalarımız mesai yaparak gecede devam etmekte. Hızlı bir şekilde söz verdiğimiz 2020 tarihinde bitirmeyi hedefliyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olarak tasarlandı. Aynı zamanda bölgedeki havaalanlarındaki iklim koşullarının elverişli olmadığı günlerde burası diğer havaalanlarına göre rahat olacak. Başka havaalanlarına inemeyen uçakların Gümüşhane-Bayburt Havaalanına inmesi düşünüldü” ifadelerini kullandı.

Gece gündüz devam eden havalimanı inşaatında 250 kişinin görev yaptığını dile getiren Mintaş, “Havaalanının projedeki ismi Gümüşhane- Bayburt havalimanı olarak geçiyor. Gümüşhane ve Bayburt'un ortak havalimanı. 65 kilometre Gümüşhane'ye uzaklığı 47 kilometrede Bayburt'a uzaklığı var. İki ilden de çok rahat bir şekilde havalimanına ulaşım sağlanabilmekte. İşe başladığımız günden bugüne kadar sahadaki fiziki gerçekleşmemiz yüzde 30 seviyesinde. Pistimiz 3 kilometre uzunlukta, 45 metre ana olmak üzere banketleriyle beraber 60 metre genişliğinde. Havaalanı toplam pist, apron ve taksi yolları dahil olmak üzere 212 bin 500 metrekare bir alanı içeriyor. Projenin 175 milyon olarak belirlendi” şeklinde konuştu.