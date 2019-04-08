Gümüşhane Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Gümüşhane Belediye Meclisi'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Nisan ayının ilk toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Çimen, seçim sonuçlarıyla birlikte yeni seçilen Meclis üyelerine başarılar dileyerek, “Bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte Gümüşhane'miz için hep birlikte çalışacağız. Burada alacak olduğumuz kararlarla şehrimize hizmet edeceğiz. Ben seçilen tüm meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Bizi tekrar bu göreve layık gören hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplantıda daha sonra Meclis 1. ve 2. Başkan vekilliği seçimleri yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonrası Meclis 1. Başkanvekilliğine Mehmet Ceylan, 2. Başkanvekilliğine ise Niyazi Gül seçildi. Katip üyeliklerine ise, Duygu Sena Kurt ve Cengiz Atalay gizli oylama ile seçildi.

Encümen üyeliklerine de, Murat Araz, Özcan Ulutaş ve Ali Şişman gizli oylama ile seçildi. Toplantıda daha sonra açık oylama usulü ile yapılan seçimlerde İmar Komisyon üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Ceylan ve Mümin Çakıcı ile MHP Belediye Meclis Üyesi Sibel Bal oy birliğiyle seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Niyazi Gül ve Cengiz Atalay ile MHP Belediye Meclis Üyesi Hilal Doğan Çınar oy birliğiyle seçildi.

Kültür, Turizm ve Ulaştırma Komisyonu Üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Niyazi Gül ve Cengiz Atalay ile MHP Belediye Meclis Üyesi Nurcan Özdemir oy birliğiyle seçildi.

Yardım Komisyonu Üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Atalay ve Niyazi Gül ile MHP Belediye Meclis Üyesi Nurettin Koyun oy birliğiyle seçildi.

Yerel Yönetimler Birliği üyeliğine Murat Araz, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyeliğine Ali Şişman, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine Duygu Sena Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği üyeliğine Ali Şişman, İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğine Mümin Çakıcı, Doğu Anadolu Belediyeler Birliğine Özcan Ulutaş ve Bayburt Katı Atık Aktarma Birliği üyeline de Murat Araz ve Özcan Ulutaş oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda son olarak sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek, Denetim Komisyonu raporu okundu.