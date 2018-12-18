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Gümüşhane Belediye Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı

Gümüşhane Belediye Meclisi’nin devam eden Aralık ayı toplantılarında Gümüşhane Belediyesi 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesine başlandı.

Gümüşhane Belediye Meclisi'nin devam eden Aralık ayı toplantılarında Gümüşhane Belediyesi 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesine başlandı.


Belediye Başkanı Ercan Çimen, başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 2019 yılı bütçe taslağıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü.


Görüşmelere geçilmeden önce Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı İsmet Çakmak, komisyon raporunu okudu. Çakmak, Belediye'nin 2019 yılı taslak bütçesinin 91 milyon 100 bin lira olduğunu ifade etti. Toplantıda daha sonra birimlerin bütçelerinin onaylanmasına geçildi.

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