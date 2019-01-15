Gümüşhane Belediyesi 'akıllı sinyalizasyon' dönemini başlattı

Gümüşhane Belediyesi, transit yol güzergahındaki trafik akışını rahatlatmak için 'akıllı sinyalizasyon' uygulamasını başlattı.

Hacıemin ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında bulunan transit yol güzergahında yapılan çalışma sonrası, bölgedeki trafik ışıklarının süresi ve geçiş rengi otomatik olarak ayarlanmaya başlandı.

Yol güzergahındaki 6 ayrı bölgede kurulan 'akıllı sinyalizasyon' uygulamasıyla yaşanan yoğunluğa göre trafik sensörleri sayesinde en uygun trafik süreleri otomatik olarak belirleniyor. Araçların olmaması durumunda da dikkatli geçiş için uyarıda bulunuluyor. Ayrıca engelliler için bas-geç botunu, görme engelliler için de sesli komut ve işitme engelliler için de dokunmatik sistem de hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, görev süreleri boyunca Gümüşhane'de her zaman ilklere imza attıklarını ifade ederek, “Yapmış olduğumuz bu çalışma da bölgemizde ilk ve hatta Türkiye'de sayılı illerde yer alıyor” dedi.

Başkan Çimen, 'akıllı sinyalizasyon' uygulamasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK A.Ş'den destek alarak hayata geçirdiklerini kaydederek, “Şehrimizde yoğun olarak kullanılan transit yol güzergahımızda bulunan standart sinyalizasyon sistemini değiştirmek istedik. Karayolları ile gerekli devirleri gerçekleştirerek çalışmamızı başlattık. Tabi bu çalışmamızı başlatırken İSBAK A.Ş'den destek istedik. Sağ olsunlar bize destek oldular. Yeni 'akıllı sinyalizasyon' sistemi sayesinde vatandaşlarımızın daha modern bir sistemle trafikte can mal güvenliğinin yanı sıra, trafikte geçirdikleri zamanı da azaltacağız. Bu sistem bölgemizde ilk kez şehrimizde kuruldu. Türkiye'de de sayılı illerde yer alıyor. Örnek bir çalışma oldu ve diğer illerimiz de yavaş yavaş bu sisteme geçiş sağlıyor. Sistemi hayata geçirmemizde bize destek olan tüm yetkililere, Belediye personellerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.