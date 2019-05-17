Gümüşhane Belediyesi kaçak yapıyı yıktı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri zaman zaman yaptıkları denetimlerde İnönü Mahallesi Fidanlık semtinde bazı vatandaşların kaçak yapı inşa ettiklerini tespit etti.

Kaçak yapılarla ilgili ilk olarak mühürleme işlemi gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mühür işlemine rağmen inşaata devam eden kaçak yapı sahipleri hakkında mühür fekki düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başvurunun ardından Belediye ekipleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereği söz konusu yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, Belediye olarak kaçak yapıyla mücadele ettiklerini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kanunlara uyması gerektiğini kaydederek, “Belediye olarak kaçak yapıyla ilgili denetimlerimizi çok sık yapıyoruz. Tespit ettiğimiz kaçak yapı olması durumunda ilk olarak bu yapıyı mühürleyerek uyarıda bulunuyoruz. Aksi takdirde inşaata devam edilmesi durumunda söz konusu kişiler hakkında mühür fekki düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Akabinde de yapının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız kaçak yapı inşa ederek, 6 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Esaslar'da belirtilen tebliğden faydalanmak istiyor. Ancak böyle bir durum söz konusu olamaz. İlgili kanunda yapıların 31 Aralık 2017 tarih ve öncesi yapılması şartı aranıyor. Ayrıca sözlü beyanın esas alındığı için yapılan yanlış beyanda bulunan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerde bu kanun kapsamında yapılıyor ve ödedikleri ücretler dahi yanıyor. Zabıta Müdürlüğü olarak bu tür kaçak yapılara asla göz yummayacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.