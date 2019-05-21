Gümüşhane Belediyesi 'Kardeşlik iftarı' düzenledi

Gümüşhane Belediyesi, sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik 'Kardeşlik İftarı' düzenledi.

Sema Doğan Yaşam Alanı'nda sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik düzenlenen iftar programına Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Ağır Ceza Reisi Mehmet Soner Sağıroğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Numan Orhan, İl Müftüsü Osman Ayas ve kurum müdürleri katıldı.

İftar öncesi Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen, sevgi evlerinde kalan çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar eden çocuklar daha sonra Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Çimen ve protokol üyeleri ile birlikte bowling oynadı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Belediye Başkanı Çimen, her yıl sevgi evi sakinleri ile iftar yaptıklarını ifade ederek, “Bu akşam iftarda bizlere emanet olan yavrularımızla birlikte olmak istedik. Onlarla paylaştığımız bir lokmanın anlamı çok büyük. Bir araya geldiğimiz küçük kardeşlerimiz aslında yüreklerinde çok büyük kalpler taşıyorlar. Biz kendisi de yetim olan Hz. Muhammed (SAV)´in ümmetiyiz. Yavrularımızla yan yana gelebilmek, onların başını okşayabilmek, onlara sevgi ve merhametle bakabilmek, birlikte olabilmek bizim için çok önemli. Onlara sahip çıkmak insani görevimiz olduğu kadar dini görevimiz de. Bu tür programlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ramazan ayının bu şekilde kardeşçe ve birlik beraberlik içerisinde geçmesini umut ediyorum” dedi.