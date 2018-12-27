Gümüşhane Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye ekiplerinin kar yağışının hemen ardından başlattığı çalışmalar sonucu vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamasının önüne geçtiklerini belirtti.

Başkan Çimen, Belediyede oluşturdukları kriz masası ile karla mücadele çalışmalarına en kısa sürede başladıklarını belirterek, kar yağışıyla birlikte tuzlama ve temizlik çalışmalarının hızla tamamlandığını kaydetti.

Kar yağışıyla birlikte temizlik çalışmalarının hızla tamamlandığını ifade eden Başkan Çimen, "Şehrimizde iki gün süren kar yağışıyla birlikte tüm cadde, mahalle ve ara sokaklarda temizleme çalışması başlattık. Ekiplerimiz ilk olarak greyder, kepçe ve JCB ile ana caddeler üzerine kar küreme işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca kar yağışının devam ettiği iki gün boyunca gece 03:30 ile 07:30 saatleri arasında karla mücadele çalışmasına devam edildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar temizleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, buzlanmalara karşı tuz çalışmalarına devam ediyor. İlimizde etkili olan kar yağışlarının ardından vatandaşlarımızın yürümede de zorluk çekmemeleri için temizlik ekiplerimizle kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları yaptık. İlimizde kar yağışının başlamasıyla birlikte herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temizleme çalışmalarının ardından buzlanmalara karşı tuz çalışmaları başlattık ve hali hazırda bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından ötürü karla mücadelede görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.