İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşhane buz kesti

Önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte Gümüşhane dün gece adeta buz kesti.


İl merkezinde 21 santimetreye ulaşan kar kalınlığı bırakan yağışın ardından havanın tamamen açmasıyla birlikte ayaz hakim olurken dün gece tüm ilçelerde sıcaklıklar sıfırın altında 7 derecelere kadar düştü.


Kent merkezinde en düşük sıcaklığın eksi 12,1 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane'de en düşük hava sıcaklıkları Kelkit ilçesinde eksi 16,6, Köse ilçesinde eksi 15,3, Şiran ilçesinde eksi 13,9, Torul ilçesinde eksi 10,6 ve Kürtün ilçesinde eksi 7,3 derece olarak kayıtlara girdi.


Tüm su birikintilerinin buza dönüştüğü Gümüşhane'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş aracını çalıştıramazken çatılardaki karların erimesiyle buz sarkıtları da tehlike oluşturmaya başladı.


Diğer yandan son meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane'de önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmiyor. Güneşli havanın hüküm süreceği Gümüşhane'de hava sıcaklıkları geceleri eksi derecelerde olmaya devam edecek, gündüzleri de artı 8 derecelere kadar yükselecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.