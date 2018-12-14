Gümüşhane buz tuttu

Gümüşhane'de 2 gündür gerçekleşen kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklığı il merkezinde sıfırın altında 6 derece olarak kayıtlara geçerken, dün gece en soğuk ilçe eksi 11 dereceyle Kelkit ilçesi oldu.

Havaların soğumasının ardından il merkezinde çok sayıda noktadaki su birikintileri buza dönerken, hissedilen sıcaklığın eksi 7'ye kadar düştüğü öğrenildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre gün içerisinde hafif şiddette kar yağışının beklendiği Gümüşhane'de iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı değerlendiriliyor.

İlçe merkezlerinde dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle: Kelkit -11, Şiran -10,6, Kelkit -10,3, Merkez -6, Torul -3,9, Kürtün -2,9.

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli kayak merkezi olan Zigana Kayak Merkezinde ise kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı, gece en düşük sıcaklığın burada sıfırın altında 10,3 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi.