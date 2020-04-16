Gümüşhane Ceviz Vadisi olma yolunda ilerliyor

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi' kapsamında üreticilere 16 bin ceviz fidanı ile 2 bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin fidanları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.

Türkiye'de yıllık 10 bin ton üretimle pestil ve köme üretiminde birinci sırada yer alan Gümüşhane'de bu ürünlerin ana maddesi olan ceviz ihtiyacını karşılamak için 2015 yılında hazırlanan Ceviz Eylem Planının ardından uygulanan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin 800 dönümlük ceviz bahçeleri oluşturulmuştu.

Ekonomiye 100 milyon liralık katkı sağlayacak

Bu yıl DOKAP desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 16 bin ceviz fidanıyla bu rakam 7 bin 600 dönüme ulaşırken, ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitleri olan fidanlar meyve verdiğinde Gümüşhane ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacak.

“Gümüşhane'deki ceviz ağacı varlığını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'de tarıma dayalı sanayinin başında pestil - köme işletmeleri geldiğini belirterek, “Yaklaşık 30 işletmemizle 10 bin ton yıllık üretim yapılmaktadır. Pestil ve kömenin en önemli hammaddesi ceviz ve dut pekmezi oluşturmaktadır. İlimizde ceviz üretimi yıllık 1500 ton civarında, yalnız bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Üretilen bu ceviz miktarı da pestil ve köme işletmelerimizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Biz bu arz açığını karşılayabilmek için yapmış olduğumuz sektör bazlı çalışmalarda Gümüşhane'deki pestil köme işletmelerinin yıllık 2 bin 500 ton civarında ceviz ihtiyacı olduğunu bunu da il dışından hatta yurtdışından karşılandığını, bu arz açığını gidermek üzere 2015 yılında başlattığımız Gümüşhane'de Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi kapsamında 100 bin ceviz fidanını ilimize getirdik. Yaklaşık 6 bin 800 dönüm alana kapama ceviz bahçeleri kurduk. Bu yönde Gümüşhane'deki ceviz ağacı varlığını arttırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Beşinci yıldan sonra Gümüşhane'de ceviz üretimimizle ciddi bir üretim patlaması bekliyoruz”

Çiftçilerden gelen talepleri karşılamak üzere yine 2020 yılında da bu projeyi devam ettirdiklerini dile getiren Birşen, “Bu yıl 16 bin adet sertifikalı ceviz fidanı getirerek bunların dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 800 dönüm alanda meyve bahçesi oluşturulacak. Böylelikle ilimizde toplam kapama ceviz bahçeleri 7 bin 600 dönüme ulaşmış olacaktır. Amacımız hem pestil - köme sektörünün ilimizden ceviz ihtiyacını karşılamak, hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal hasılamızı artırmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gümüşhane ceviz vadisi yolunda hızla ilerlemektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle beşinci yıldan sonra Gümüşhane'de ceviz üretimimizle ciddi bir üretim patlaması bekliyoruz. Hem ilimizin ceviz ihtiyacını karşılamak hem de diğer illerimize Gümüşhane'nin bu kirlenmemiş topraklarından, tertemiz su kaynaklarıyla elde edilen cevizlerin yüksek aromasıyla, tadıyla diğer illerimizin de ceviz ihtiyacını karşılamak” diye konuştu.

“Amacımız ilimizin ceviz ve dut ihtiyacını karşılayarak ekonomimize katkı sağlamaktır”

Pestil ve köme işletmelerinin dut pekmezi ihtiyacı olduğunu da belirten Birşen, “Bunu da yine bir kısmını ilimizden bir kısmını da diğer illerimizden karşılanmaktadır. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Dut ihtiyacının da karşılamak üzere 2 bin dut fidanı getirdik. Bunları da yine kapama meyve bahçeleri şeklinde oluşturduk. Bunlar ileriye dönüm yatırımlarımız. İnşallah ileride bunlarında meyvelerini göreceğiz. Amacımız ilimizin ceviz ve dut ihtiyacını karşılayarak ekonomimize katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.