Gümüşhane Devlet Hastanesine il nüfusunun 2 katı başvuru oldu

Gümüşhane Devlet Hastanesine 2021 yılında 326 bin 768 kişi hastalıkları nedeniyle başvuruda bulunurken, bunlardan yalnızca 3 bin 9'u başka bir hastaneye sevk edildi.

Geçtiğimiz aylarda 200 yataklı yeni binasına taşınarak modern ve ferah bir ortamda hastalarına hizmet vermeye başlayan Gümüşhane Devlet Hastanesinin 2021 yılı hasta sayısı belli oldu.

Hastanenin Başhekimi Genel Cerrah Op.Dr. Ulaş Karabay, yıl içerisinde 326 bin 768 kişinin hastaneye başvuruda bulunduğunu, bunlardan 207 bin 467'sinin muayene olduğunu söyledi.

Başvuru sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 oranında artış yaşandığını ifade eden Karabay, acil servise başvuran hasta sayısının ise 119 bin 301 olduğunu belirtti.

2020 yılı ile kıyaslandığında başvuru sayısının yüzde 31, muayene olan hasta sayısının yüzde 27, acile başvuran hasta sayısının yüzde 39, MHRS ile randevu alan hasta sayısının yüzde 41 artmasına karşın toplam sevk sayısının yüzde 9 oranında düştüğünü aktaran Karabay, esas artışın ameliyat sayısında yaşandığını kaydetti.

2020 yılında Gümüşhane Devlet Hastanesinde 3 bin 392 ameliyat yapılırken 2021 yılında yüzde 81 artışla 6 bin 148 ameliyat gerçekleştirildiğini ifade eden Karabay, bu konuda emek sarf eden tüm hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarına teşekkür etti.

Başhekim Karabay, “Hastanemizin yoğun bakım ünitesini 3. basamak seviyesine taşıyarak çevre hastanelerden de hasta kabul etmeye başladık. Bu sayede hem hastanemizden sevk sayısını azaltmış olacağız hem de 3.basamak yoğun bakım servisi ihtiyacı olan hastaların ameliyatlarını da yapabileceğiz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Rakamlar 2021 yılı nüfusu 150 bin 119 olan Gümüşhane'de yaşayan her bir bireyin yıl içerisinde en az 2 kez hastaneye başvurduğu anlamına geliyor.