Gümüşhane Eczacılar Odası toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda eczacıların sektörde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Türkiye Eczacılar Birliği 18. Bölgede yer alan Gümüşhane Eczacılar Odasının toplantısı Gümüşhane Belediyesi nikah salonunda yapıldı. Toplantıya Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, Gümüşhane Eczacılar Odası Başkanı Vedat Soner Başer, Trabzon ve Gümüşhane Eczacılar Odası yöneticileri ve Gümüşhaneli eczacılar katıldı. Toplantıda eczacıların sektörde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Burada konuşan Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, eczacıların mesleklerini icra ederken bir yandan da ticaret yönünden çok zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Bizler 1'inci basamak sağlık hizmet sunucularıyız, bir taraftan mesleğimizi icra etmeye çalışırken bir yandan da eczanelerimizde ticaret yönünden ne yazık ki zor günler geçiriyoruz. Artan ilaç fiyatları karşısında eczanelerimizin kar oranları her geçen gün eriyor ve eczane giderlerimiz artıyor. Bu anlamda ülkemizde 28 bin 700 eczane hizmet sunmak, eczanelerini ayakta tutmak adına bir eylemlilik sürecine gidiyor” açıklamasında bulundu.