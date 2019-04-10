Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi

Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin ardından kalp krizi geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan Trabzon'a sevk edildi. Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), akşam saatlerinde 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğinin ardından Polis Evi'nde bulunduğu sırada fenalaştı. 112 Acil Servise bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.

Burada yapılan müdahalelerle duran kalbi çalıştırılan Pehlivan, Trabzon Medical Park hastanesine sevk edildi. Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Vali Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş hastaneye gelerek Pehlivan'ın sağlık durumunu takip edip yetkililerden bilgi alırken, çok sayıda emniyet görevlisi de olayın ardından kan ihtiyacı olması ihtimaline karşı hastane bahçesinde uzun süre bekledi.

İzmirli olan 2 çocuk babası 2.Sınıf Emniyet Müdürü Pehlivan'ın 8 ay önce Gümüşhane'de görevine başladığı öğrenildi.