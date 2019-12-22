G?m??hane emniyetinden y?lba?? ?ncesi uyu?turucu operasyonu

G?m??hane'de y?lba?? ?ncesinde vatanda?lar? zehirlemek i?in ?ehre sokulmak istenen 1 kilogram esrar emniyet g??leri taraf?ndan d?zenlenen operasyonla ele ge?irildi.

Al?nan bilgiye g?re, y?lba?? ?ncesi uyu?turucu kullan?m? ve sat???n? ?nlemeye y?nelik ?al??ma y?r?ten G?m??hane ?l Emniyet M?d?rl???ne ba?l? ?stihbarat, Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ve Narkotik Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri koordineli ?al??malar? sonucunda Diyarbak?r'dan G?m??hane'ye gelen yolcu otob?s?n? kontrol noktas?nda durdurarak arama yapt?.

Arama ?al??mas?nda arac?n bagaj?nda narkotik k?pe?i Kongar'?n tepki vermesi ?zerine buraya yo?unla?an ekipler otob?ste yolcu olarak bulunan 23 ya??ndaki M.E.K'e ait ?anta i?erisinde 1 kilogram kubar esrar ele ge?irdi.

Olay?n ard?ndan uyu?turucu madde kullanmaktan kayd? bulundu?u ??renilen ??pheli M.E.K g?zalt?na al?nd?. Emniyetteki i?lemlerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan Adliye'ye sevk edilen ??pheli mahkemece adli kontrol karar? ile serbest b?rak?ld?.