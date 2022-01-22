Gümüşhane Gazeteciler Cemiyetinde kongre heyecanı

olağan genel kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı ve birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı kongrede mevcut Başkan Sezai Köprülü, 4.kez başkanlığa seçildi.

Ramada Gümüşhane Otel'de gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Şahin Öztürk ve Hayati Yalçın yaptı.

Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunarak ibra edildiği kongrede cemiyetin kurucu başkanı Hayati Yalçın ve eski başkan Yusuf Sadık birer konuşma yaparak camianın bir arada olması ve daha da gelişmesi için duygu ve düşüncelerini aktardı.

Kongrenin başlangıcında yaptığı konuşmada 7 yıldır bu göreve layık görüldüğü için tüm delegelere teşekkür eden Başkan Sezai Köprülü, “Cemiyetimize bütün delegelerin sahip çıkması gerekiyor. Buranın ne zorluklarla kurulduğunu biliyoruz. Federasyonlarda, konfederasyonlarda derneğimiz temsil ediliyor. Bugün 22 bin üyenin olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun da üyesiyiz. Sizden aldığım güçle sizi temsil etmenin verdiği sorumlulukla bu görevleri layıkıyla yapıyorum. Sizi hiç mahcup etmedim. Bugün Türkiye'nin en çok tanınan 3 cemiyetinden birisiyiz. Bunu gururla söylüyorum. Cemiyetimizin ekonomik olarak güçlük çektiği dönemde bizlerden desteğini esirgemeyen işadamı hemşehrimiz Aydın Doğan'a, GÜMÜŞTAŞ işletme müdürü Korhan Çubukçu ve Milletvekilimiz Cihan Pektaş'a ve kongre için otelinin imkanlarını bize sunan işadamı Zeaki Araz'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Diğer aday Sinan Uçar ise mesleğe başladığında Sezai Köprülü'nün yine cemiyet başkanı olduğunu hatırlatarak, “Amacım kişisel hırsları ortaya koymak, kişisel menfaatlerimi cemiyet üzerinden kazanmak değil. Bütün amacım ve gayem birlikte çilesini çektiğimiz kamunun haber alma hakkını müdafaa ettiğimiz çalışma arkadaşlarımın, meslektaşlarımın çok daha iyi koşullarda işini yapabilmesini sağlamaktır. Umudumuz ve beklentimiz bu yürüyüşü bu çatı altında bir ve beraberce yapabilmektir. Gazetelerimizin özgürce yayın yapabildiği, mali tablolarının ve okurlarının arttığı gazetecinin hak ettiği itibari gördüğü yeni bir dönem diliyorum” diye konuştu.

Toplam 50 delegesi bulunan cemiyetin 40 delegesinin katıldığı seçim sonucunda geçerli oyların 25'ini alan Sezai Köprülü yeniden başkan seçilirken, diğer aday Sinan Uçar 14 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Sandıkların açılıp sonuçların belli olmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında kendisini 3 yıllığına daha cemiyet başkanı seçen tüm meslektaşlarına teşekkür eden Sezi Köprülü, “Nihayetinde bu bir seçim. Kazananı Gümüşhane basını oldu. Camiamızın dışından camiamızı başka camialarla karıştıranlar vardı. Kaybedenler sadece üstüne lazım olmayanlar oldu. Bu salonda hiç kaybeden yoktur. Genç arkadaşlarımızın bu işe heves etmesi, kadın arkadaşlarımızın burada kalabalık olması doğru yolda ve güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bu saatten sonra seçim bitmiştir, bir bütün halinde çalışmamız gerekiyor. Biz en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan sektörlerin başında geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Köprülü'nün yeni yönetim kurulunda Abuzer Yapar, Recep Ergin, Nihat Zeyrek, Murat Tuğ, denetleme kurulunda Engin Doğru, Kamil Aktürk, Adnan Güngör Üçüncüoğlu yer aldı.