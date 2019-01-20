Gümüşhane Gazeteciler Cemiyetinde Sezai Köprülü güven tazeledi

olağan kongresi gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Sezai Köprülü güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti 4.olağan kongresi Ramada Gümüşhane Otelde yapıldı. Kongrede Hüseyin Çelik ve mevcut başkan Sezai Köprülü yarıştı.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı kongreye 54 delegeden 38'i katılırken oyların 24'ünü alan mevcut başkan Sezai Köprülü yeniden başkan seçildi.

Köprülü'nün asil yönetim kurulunda Temel Tunç, Recep Ergin, Muhammet Çelik, Bekir Bulut, asil denetleme kurulunda ise İbrahim Özdemir, Kamil Aktürk ve Veysel Cebel yer aldı.

Divan başkanlığını duayen gazeteci İbrahim Özdemir, üyeliğini de Muhammet Çelik ve Rüveyda Usta'nın yaptığı kongreye katılarak hem başarı dileklerini ileten hem de bir selamlama konuşması yapan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Sizler bizim görmeyen gözümüz, duymayan kulağımızsınız. Yaklaşık 10 yıldır siyasetin içerisinde şehrime ve ülkeme hizmet ediyorum. Bu hizmet kervanında siz değerli arkadaşlarımın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler milletle bizim aramızdaki köprüyü kuranlarsınız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı milletimize sizlerin aracılığıyla anlatıyoruz” dedi.

Belediye Başkanlığı sürecinde tüm gazetecilere ve gazetelere eşit mesafede olduğunu dile getiren Başkan Çimen, “Bugün belirli bir noktaya geldiysek o sizin toplumsal bilinci artıran ve bizim gözümüzden kaçanları aktarmanız sayesinde oldu. Emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada bu işin galibi ve mağlubu yok. Kazanan Gazeteciler Cemiyeti olacak, Gümüşhane olacak” diye konuştu.

Dernek Başkanı Sezai Köprülü de konuşmasında kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu tabloyu görmek çok güzel. Kurucu başkanımız Hayati Yalçın, Yusuf Sadık ve cemiyetimizde bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cemiyet olarak daha da büyüyeceğiz, daha iyilerini yapacağız. Bunu da bir olursak yaparız. Bir adresimiz olmamasının çok büyük eksikliği vardı. Ama artık yeni dernek binamızda bunun da önüne geçeceğiz. Dönem dönem kırgınlıklarımız da oldu. Biz stresli bir meslek icra ediyoruz. Birlikte olmalıyız, güçlü olmalıyız. Cemiyeti getirdiğimiz nokta ortada. Bugün kazanan cemiyetimiz oldu. İki aday olması bizi daha güçlü hale getirdi. Her zaman bir muhalefet iyi bir iktidarın habercisidir” ifadelerini kullandı.

Gümüşkoza Gazetesi imtiyaz sahibi diğer aday Hüseyin Çelik ise konuşmasında kongrenin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Daha sık bir araya gelmeliyiz. Bugüne kadar cemiyetimizde emeği geçen herkese teşekkürler. Türkiye'de Anadolu basınının çok büyük sıkıntıları var. Biz de Gümüşhane'de bu konuda sıkıntılıyız. Hem haber yaparken hem sahada çalışırken büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İlk kez bu şekilde bir kongre yapıyoruz. Bu bile geldiğimiz yerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu kongrenin mutlaka sonunda bir kazanan, kaybeden olacak. Ama biz birliktelikten her zaman ortaya güzel şeyler çıkar. Biz bir oldukça, birlikte oldukça yenilmeyiz. Bu birlikteliği ortaya koyabilirsek varız demektir” diye konuştu.

Divan başkanı 40 yıllık gazeteci İbrahim Özdemir ise çok samimi bir ortam içerisinde güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, “70 yaşında bir gazeteciyim. Böyle genç arkadaşları aramızda görmekten çok mutlu oluyorum. Gümüşhane'nin genç ve dinamik gazetecilere ihtiyacı var. Ben gazete sahibi arkadaşlardan bu konuya özellikle ricada bulunuyorum. Gençlere gazetelerinizde daha çok yer verin” şeklinde konuştu.

Araştırmacı-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu'nun da konuşma yaptığı kongre sonunda teşekkür konuşmasında gösterilen birlik ve beraberliğe teşekkür eden Başkan Köprülü de “An itibariyle sorumluluğumuz daha da arttı. Bir dahaki kongrede daha büyümüş daha gelişmiş daha etkili bir cemiyet haline getireceğimize söz veriyorum” dedi.