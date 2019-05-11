Gümüşhane İl Genel Meclisi üyelerinin Köy Ziyaretleri Başladı

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Mihdat Uçan ve Halit Okur ile merkeze bağlı Üçkol, Çaltılı, Kızılcaköy ve Aşağı Alıçlı köylerini ziyaret eden Başkan Erdoğdu, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Erdoğdu, ziyaretlerinin amacının sorunları yerinde görmek olduğunu söyledi.

Köylerin sorunları çözmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Erdoğdu, “Köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla karşılıklı istişarelerde bulunduk. Hangi köyde neye ihtiyaç var, bileceğiz ve buna göre hizmet edeceğiz. Bütün meclis üyelerimizle, İl Genel Sekreterimiz ve ekibiyle uyum içinde çalışarak, sorunları en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

Ziyaretlerini köy köy mahalle mahalle sürdüreceklerini dile getiren Erdoğdu, “Bizim görevimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Devletimizin imkanlarını köylerimiz için seferber etmeye çalışacağız. Köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” diye konuştu.