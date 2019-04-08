Gümüşhane İl Genel Meclisi yeni başkanını seçti

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk toplantısı yapıldı. İl genelinden 15 meclis üyesinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle meclis başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu seçildi.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından il merkezi ve ilçelerden seçilen 15 İl Genel Meclisi üyesi mazbatalarını aldıktan sonra ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Meclis üyeleri arasından en yaşlı üye sıfatıyla Merkez ilçe AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Halit Okur başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda İl Genel Meclisi başkanı ve katip üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

AK Parti'nin 9, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 6 üyesinin bulunduğu mecliste AK Parti grup başkanı Mihdat Uçan partilerinin Meclis Başkanı adayının merkez ilçe İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Emin Erdoğdu olduğunu kaydederken MHP grup başkanı Vedat Soner Başer de parti olarak aday göstermediklerini ve AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldıklarını söyledi.

İki yıl boyunca görev yapacak olan Erdoğdu, gizli oy yöntemiyle yapılan seçim sonucunda 15 oy alarak İl Genel Meclisi başkanı seçilirken, aynı yöntemle yapılan oylama sonucunda asil katip üyeliklere AK Parti'den Halit Okur, MHP'den Coşkun Korkmaz, yedek katip üyeliklere AK Parti'den Sami Tuncay, MHP'den Kemal Emiroğlu seçildi.

Seçimin ardından oturum başkanlığını üstlenen Erdoğdu, İl Genel Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili seçimlerini gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda birinci başkanvekilliği görevine AK Parti Kelkit İl Genel Meclisi üyesi Reşat Çalışkan, ikinci başkanvekilliği görevine de MHP'den Köse İl Genel Meclisi üyesi Yakup Mehmani Aygün seçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan İl Encümenine 3 üye seçiminin de gerçekleştirildiği toplantıda gizli oy yöntemiyle AK Parti'den Mihdat Uçan, Bahtiyar Soylu, MHP'den Vedat Soner Başer bir yıl boyunca görev yapacak olan İl Encümeni olarak seçildi.

Vilayetler hizmet götürme birliği asil üyeliğine AK Parti'den Kadir Yıldız, yedek üyeliğine de MHP'den Kemal Emiroğlu'nun seçildiği toplantıda daha sonra İhtisas Komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi.

Bir yıl boyunca görev yapacak olan Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler ile Pestil, Köme, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme komisyonlarının hepsine 5'er üye seçilmesine karar verilirken, komisyonlara 3 üye AK Parti'den 2 üye MHP'den seçildi.

Yapılan oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna AK Parti'den Hüseyin Bedir, Halit Okur, Kadir Yıldız, MHP'den Coşkun Korkmaz, Bayram Yiğit, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna AK Parti'den Mihdat Uçan, Reşat Çalışkan, Mehmet Emin Erdoğdu, MHP'den Yakup Mehmani Aygün, Kürşad Karabıçak, Çevre ve Sağlık Komisyonuna AK Parti'den Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, Reşat Çalışkan, MHP'den Kemal Emiroğlu, Vedat Soner Başar, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna AK Parti'den Hüseyin Bedir, Halit Okur, Bahtiyar Soylu, MHP'den Kemal Emiroğlu, Bayram Yiğit, Pestil, Köme, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Komisyonuna da AK Parti'den Kadir Yıldız, Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, MHP'den Yakup Mehmani Aygün, Coşkun Korkmaz oy birliğiyle seçildi.

Toplantının açılışını en yaşlı üye sıfatıyla gerçekleştiren Halit Okur, seçimlerin ülkeye, Gümüşhane'ye ve millete hayırlar getirmesini dileyerek “İnşallah yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarım yeni yatırımlara imza atar. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını hiçbir ayrım yapmadan aynı şevk ve aşkla hizmet içerisinde bulunmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan seçimlerin ardından İl Genel Meclisinin yeni dönemdeki yeni seçilen başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ise “İnşallah önümüzdeki süreç aynı birliktelikle, farklılıklar gözetilmeden, ideolojik farklılıkları, düşünce farklılıkları gözetilmeden tek vücut, tek yapı çalışmalarımıza devam ederiz. Büyük bir sorumluluk, büyük bir vebal. İnşallah hakkıyla altından çıkarız. Önümüzdeki süreci tam uyumlu hak ve hakikat ölçüsünde, yol açan, yol aydınlatan bir ekip çalışmasıyla yürüteceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Seçim sonucunda ilçe ve partilerine göre İl Genel Meclisi üyeleri şu şekilde: Merkez ilçe AK Parti Mehmet Emin Erdoğdu, Mihdat Uçan, Halit Okur, MHP: Vedat Soner Başer, Kelkit ilçesi AK Parti Reşat Çalışkan, Sami Tuncay, MHP Coşkun Korkmaz, Şiran ilçesi AK Parti Kadir Yıldız, MHP Kürşad Karabıçak, Torul ilçesi AK Parti Hüseyin Bedir, MHP Kemal Emiroğlu, Kürtün ilçesi AK Parti Bahtiyar Soylu, MHP Bayram Yiğit, Köse ilçesi AK Parti Tuncay Taşdemir, MHP Yakup Mehmani Aygün.