Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin 5 gün sürecek olan aralık ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların ilk gününde ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerine hayırsever vatandaşlar arasından üye seçimi yapıldı.

İlgili ilçelerin İl Genel Meclisi üyeleri tarafından bildirilen isimlerin oylandığı seçim sonucunda Merkez ilçede İsa Yıldırım, Niyazi Karagül, Kelkit ilçesinde Halil Albayrak, Temel Kaya, Şiran ilçesinde Zekeriya Mallı, Kenan Turan, Kürtün ilçesinde Hasan Hüseyin Yavuz, Kemal Bedir, Aynur Zorlu Kaya ve Torul ilçesinde Turhan Oğur, Saffet Oral ve Mustafa Üçüncü vakıfların mütevelli heyetlerine oy birliğiyle seçildi.

Bir diğer gündem maddesi olan Şiran ilçesi Belen köyü sınırları içerisinde hazırlanan imar planıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor da Komisyon Başkanı Hüseyin Güvendi'nin bilgilendirmesinin ardından kabul edildi.