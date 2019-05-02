Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda 3 konu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ilk olarak Bayburt-Gümüşhane İlleri Katı Atık Birliğine bir asil ve bir yedek üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda asil üyeliğe Kelkit İl Genel Meclisi üyesi Reşat Çalışkan, yedek üyeliğe ise Köse İl Genel Meclisi üyesi Tuncay Taşdemir seçildi.

Daha sonra Köse ilçesi Kabaktepe köyü ve Kürtün ilçesi Damlı köyünün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan ihtilafsız içme ve kullanma suyu memba tahsisi hakkındaki teklif yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin ardından gündem dışı söz alan yeni İl Genel Meclisi üyelerinin İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla ilgili istek ve taleplerini İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın cevaplandırmasının ardından toplantı sona erdi.