Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin mayıs ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz hafta başlayan mayıs ayı toplantıları sona erdi.

İl Genel Meclisi başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların son gününde Deveboynu yaylasındaki su kaynağının olduğu bölgenin su havzası ilan edilmesi konusu görüşüldü.

Konuyla ilgili Genel Sekreter Akdoğan'ın meclis üyelerine bilgi vermesinin ardından merkez ilçeye bağlı Yağlıdere köyü sınırları içerisinde bulunan 3 bin 82 metre yüksekliğindeki Deveboynu zirvesinin eteklerinden çıkan kaynak suyunun olduğu bölgenin su havzası ilan edilerek koruma altına alınmasıyla ilgili konu İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri iş programının da kabul edildiği toplantıda son olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına yönelik oluşturulacak istişari nitelikli komisyona üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Torul İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Bedir seçildi.