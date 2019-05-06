Gümüşhane İl Genel Meclisinin toplantıları devam ediyor

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz hafta başlayan mayıs ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıda İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı kesin hesabı karara bağlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda ilk olarak Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinde görev alacak 2 asil ve 1 yedek üye seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda Sami Tuncay ve Kadir Yıldız asil, Halit Okur yedek üye olarak Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinde görev almak üzere seçildi.

Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı kesin hesabı hakkındaki teklif yazısı görüşüldü. Türkiye'de borcu en az olan İl Özel İdarelerden birisinin Gümüşhane olduğu kaydedilen görüşmede İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda son olarak İl Genel Meclisi üyeleri tarafından Gümüşhane'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için genel araştırma yapılması hakkında verilen önerge görüşüldü. Teklifte imzası bulunanlardan Şiran İl Genel Meclisi üyesi Kadir Yıldız, teklifle ilgili gerekçelerini açıkladıktan sonra gündem maddesi Pestil, Köme, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Komisyonuna havale edildi.