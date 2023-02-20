Gümüşhane İl Özel İdaresi ilk günden beri deprem bölgesinde

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin olduğu gün erken saatlerde Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla iş makineleriyle yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri zorlu bir sürecin ardından bölgeye ulaştı.

40 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afette yaraları sarmak için ilk olarak Adıyaman'a ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri burada arama kurtarma faaliyetlerine yardım ederek enkazlardan canlı çıkarmak için iş makineleri yardımıyla çalışmalara katıldı.

An itibariyle Adıyaman ve Hatay bölgesinde 34 iş makinesi, araç ve 37 personeliyle depremzede vatandaşlara hizmet veren İl Özel İdaresi ekipleri aynı zamanda bölgeye Gümüşhane'den giden diğer kurum ve özel sektöre ait iş makinelerinin nakil, ikmal ve bakımlarını da talep olması halinde gerçekleştiriyor.

Enkaza dönen afet bölgesinde depremzedeler için yapılan çadır kentler ve konteyner kurulumlarının zemin düzenlemesinde de görev alan Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan para, ziynet eşyası ve diğer değerli eşyaları da yetkililerin nezaretinde sahiplerine teslim ediyor.

Ekipte görevli personellerden Selim Ataman ise hem çalışma arkadaşlarının hem de ihtiyacı olan vatandaşların saç-sakal kesimlerini yapıyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan ve çalışmalarına devam eden ekiplerin yanında vatandaşların dertlerine derman, yaralarına merhem olmak için kurumdan gönüllü olarak bölgeye giden 10 kişilik yardımcı personelin yanı sıra 7 kişilik gönüllü destek ekibi ise KYK yurtlarında tahrip olan sıcak su tesisatlarını onararak ekiplerin banyo ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunup diğer çalışmalarını da tamamlayarak şehre geri döndü.