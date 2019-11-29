Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesini görüşen İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları sona erdi. Vali Taşbilek, bütçe görüşmelerinin sona ermesi nedeniyle meclis üyelerine teşekkür etti.

Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen toplantıların son gününde İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mahmut Zengin, komisyon raporunu okudu.

Raporun kabul edilmesinin ardından 13 maddelik bütçe kararnamesi de tek tek okunarak oylandı. Birimler bazında da bütçelerin okunarak oylanmasının ardından bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artan İl Özel İdaresi'nin bütçesi 74 milyon 89 bin 91 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

“Çok gayretli bir çaba sarf ettiler”

Toplantıya ara verilmesinin ardından İl Genel Meclisini ziyaret ederek bütçe görüşmeleri için teşekkür eden Vali Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “Kasım ayı bütçe görüşmelerinin olduğu yoğun bir aydı. Yoğun bir mesaiyle İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, birlik, beraberlik ruhu içerisinde ilimizin 2020 planlamasında nelerin yapılabileceği, hangi projelere hangi kaynakların aktarılabileceği konusunda çok gayretli bir çaba sarf ettiler. İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi'nin karar organıdır. Bu kararları alarak bizim de yol haritamızı belirlemede, hizmetlerimizin şekillenmesinde çok büyük katkıları oldu. Bundan dolayı başta Başkanımız olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“O paranın bize emanet olduğu bilinciyle en doğru şartlarda en doğru hizmeti en doğru şekliyle insanlarımıza ulaştırabilmek bizim için çok önemli bir meseledir”

2020 yılı bütçesinin hem İl Özel İdaresine hem de hizmet sunduğu şehrin bütün kesimlerine hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Taşbilek, “Bütün arkadaşlarımız çok özel bir çalışma içerisinde memleketimizin, milletimizin mutluluğu, refahı ve gelişmesi için hizmetlerin en üst düzeyde verilebilmesi noktasında herkes birbirinin elinden tutarak güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bu yıl sizlerle el birliği, işbirliği içerisinde çok ciddi işler yaptık, güzel işler yapıldı. Gümüşhane İL Özel İdaresi olarak çok fazla miktarda çok güzel işler yaptık sizlerin desteğiyle. İnşallah 2020 bütçemizin de harcanmasında aynı güzel gelişmeler olur. O paranın bize emanet olduğu bilinciyle en doğru şartlarda en doğru hizmeti en doğru şekliyle insanlarımıza ulaştırabilmek bizim için çok önemli bir meseledir” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara cevap verebilmek adına bir bütçe hazırlandığını belirterek, “Bu kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara cevap özveriyle cevap vermeye çalışan İl Özel İdaremizin tüm kademelerine teşekkür ediyorum. Bütçenin uygulanmasında Valimizin çok dikkatle takip ettiği, israfa izin vermeden yürütmeye çalışmasından dolayı da Valimiz Kamuran Taşbilek'e teşekkür ediyoruz. Bütçemizin tüm köylerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.