Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin bütçesi kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesi 265 milyon 535 bin TL olarak İl Genel Meclisince kabul edildi.

İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı başında başladığı ve bütçe görüşmeleri nedeniyle ay sonuna kadar devam eden toplantıları sona erdi.

Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların son gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil Bayram, meclis üyelerine kurum faaliyetleri ve son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra başlayan bütçe görüşmelerinde 2023 yılı bütçesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor komisyon başkanı Mahmut Zengin tarafından okundu.

Komisyon raporunun meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bütçe kararnamesi madde madde okunarak oylandı ve kabul edildi.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 150'lik artışla hazırlanan bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, geride bıraktıkları yılın iyi bir yıl olduğunu belirterek, “Yapılan program bütçe imkanları doğrultusunda yüzde 100 olmasa da bazı birimlerde yüzde 100'ü aşan bazılarında ise yüzde 80 lerde 90'larda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıl bu yıla oranla daha başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Özel İdarenin mahalli idare birimi olarak gelir gider dengelenmesi zorunlu olan bir kurum olduğunu kaydeden Erdoğdu, “Yine bildiğiniz üzere bütçe yıl içerisinde idareye harcama yetkisi veren belgedir. İdare bu yetki ile kanunlarla kendisine verilen görev ve sorumluluk alanlarında çalışır. İktisatta temel kural olan “kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara çözüm” diye bir kavram var. Gönlümüz şunu arz ediyor her yıl bir önceki yıla göre daha iyiye gidelim. Hep beraber daha iyi hizmet daha kaliteli hizmet daha çok hizmeti vatandaşın ayağına daha tez götürelim daha doğru geliştirelim gelişelim diye temenni ediyorum. Bazı işlerimizde eksiklerimiz kusurlarımız olabilir. İnsanoğlu eksikliklerini anladıkça onları telafi etme gayreti gösterdikçe olgunluğu varır. Tabi bu hizmetleri götürürken de gerek insan sağlığı gerek çevre sağlığı gerekse su kirliliği konularında aynı hassasiyeti göstereceğimize inanıyorum. Özel İdare görev ve sorumluluk alanında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta Valimiz Kamuran Taşbilek'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ekrem Akdogan'a, Genel Sekreter Yardımcımız Kemalettin Demirkıran'a ve birim müdürlerine, personelimiz bay bayan işçisinden mühendisine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.