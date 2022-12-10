Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı kentin tek kadın mahalle muhtarı Arzu Ay oldu

Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. 5 adayın yarıştığı Seçimli Genel Kurulda Gümüşhane merkezdeki tek kadın mahalle muhtarı Arzu Ay başkanlığa seçildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi 4. Seçimli Genel Kurulu Gümüşhane Belediyesi'nin 4. Katında bulunan nikâh salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula Gümüşhane Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ, yeni dönemde aday olmayan eski Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay ve Kadın Meclisi Genel Kurul üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan genel kurulda Kent Konseyi Kadın Meclisinin kadınların topluma ve yönetime katılabilmesi için kurulmuş çok değerli bir yapı olduğunu söyleyen Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ, “Siz çok kıymetli genel kurul üyelerimizin arasından seçilecek olan kadın meclis başkanımız ve yürütme kurulu üyelerimizin Kent Konseyimize, toplumumuza ve şehrimize hayırlı hizmetler yapmalarını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 5 adayın başkan olmak için yarıştığı seçimli genel kurulda 59 genel kurul üyesinin 35'inin oyunu alan Karşıyaka Mahallesi muhtarı Arzu Ay Kent Konseyi Kadın Meclisinin yeni başkanı oldu. Diğer adaylardan Dilek Tokmak 5, Arife Eleman 5, Seviye Turhan 12, Sibel Kandaz Olgun ise 2 oy aldı. Başkanlık seçiminin ardından Yürütme Kurulu seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yürütme Kuruluna Nermin Dabağ, Hamiyet Acet, Asuman Dabağ, Türkan Günday, Derya Ezber, Pamuk Okur, Aylin Çakır, Çiğdem Aydın, Nesrin Kadakal, Vildan Çelik, Hacer Özçubukçu, Işılay Karabiber, Emine Keleş ve Handan Çelik seçildi.

Gerçekleştirilen seçimli genel kurulda Kadın Meclisi Başkanı seçilen Arzu Ay, “Gümüşhane'nin güzelleşmesi için kadın elinin, kadın birliğinin ve kadınların omuz omuza vermesinin çok önemi var. Biz de bunu başardık. Oy veren vermeyen, cesaret gösterip de aday olan herkese teşekkür ediyorum. Kadın olarak biz varız dedik, eski Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay ve çalışma grubuna teşekkür ediyorum” dedi.