Gümüşhane kent merkezine yılın ilk karı Şubat'ta düştü

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kış memleketi olarak bilinen ve kış aylarında yoğun kar yağışı alan Gümüşhane'de, kent merkezine yılın ilk karı Şubat ayında düştü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçe ve köylerde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 147 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri 15 iş makinesi ve 29 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri erken saatlerden itibaren kent merkezinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

“Kar geç geldi”

Karın bu yıl Gümüşhane kent merkezine geç yağdığını söyleyen Muhammet Kasım Durdu, “Kar geldi sevindik ama biraz geç geldi. Biraz daha erken yağsaydı daha güzel olurdu. Daha çok yağmasını, 50 santimetreye ulaşmasını isteriz kuraklık olmasın diye. Bu tarihte kardan dolayı ilk defa arabamızı temizliyoruz” dedi.

“Umarım kar yağmaya devam eder”

Gümüşhane'nin kış memleketi olduğunun altını çizen Zafer Akyıldız, “Gümüşhane için kış aylarında kar vazgeçilmezdir, bu sene çok geç kaldı ama şükürler olsun ki dün gece itibariyle başladı. Umarız devamı gelir çünkü yazın su sıkıntısı yaşayacağımız aşikâr. İnşallah devamı gelecektir” diye konuştu.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.