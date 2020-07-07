Gümüşhane köy yollarında 3 koldan asfalt çalışması yapılıyor

Gümüşhane'de İl Özel İdaresine bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte başladıkları asfalt çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

Bitümlü Sıcak Karışım (BSK), sathi kaplama ve sıcak karışım yama ekibiyle birlikte aynı anda üç farklı noktada çalışan ekipler, Kale köyündeki şantiyede geçtiğimiz yıllarda yapılan yüksek kapasiteli modern tesislerde üretilen asfaltı yollara seriyor.

İl Özel İdaresi makine parkı ve personeliyle merkez ilçe ve Torul ilçesinde KÖYDES programında yer alan noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler bu yıl 3 kilometre BSK, 19,2 kilometre 1.kat sathi kaplama, 45,6 kilometre 2.kat sathi kaplama ve 250 kilometrelik yolda da asfalt yama işi yapmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, uygun hava şartlarının oluşmasının ardından hızla çalışmalarına başlayan asfalt ekibinin sezon sonuna kadar vatandaşların köylerine daha konforlu ve güvenli şekilde ulaşmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gümüşhane köylerinin yol durumuyla ilgili de bilgiler aktaran Akdoğan, “Toplam 318 köyü bulunan Gümüşhane'de bu köylerin yüzde 92'sine vatandaşlarımız asfalt veya beton yol üzerinden ulaşmaktadır. Son yıllarda yenilenen asfalt plentimiz ve makine parkımızla birlikte personelimizin de özverili çalışmasıyla asfalt yol konusunda büyük bir ivme yakaladık. Asfalt ve beton yollarda köy sayısına göre Merkez ilçemizde yüzde 100, Kelkit ilçemizde yüzde 86, Köse ilçemizde yüzde 100, Kürtün ilçemizde yüzde 85, Şiran ilçemizde yüzde 89 ve Torul ilçemizde yüzde 92 oranına ulaştık. Ana ulaşımı karayolları yol ağından sağlanan 26 köyümüz haricinde 318 köyü bulunan Gümüşhane'nin 265 köyüne vatandaşlarımız İl Özel İdaremiz ve KÖYDES imkanlarıyla yapılan asfalt ve beton yollardan ulaşımını sağlıyor. Envanterimizde de toplam bin 421 kilometre asfalt ve beton yolumuz bulunmaktadır. Görev sahasındaki toplam yol ağı 4 bin 93 kilometre olan İl Özel İdaresi'nin bu yollardan yayla ve arazi yolları çıkarıldığında kalan 2 bin 200 kilometrelik köy ve mahallelerin yer aldığı kesimde asfalt oranımız ise yüzde 65 seviyelerinde. Bir yandan yeni asfalt yollar yaparken bir yandan da oluşturduğumuz ekiplerimiz bu yolların bakım ve onarımları ile trafik ikaz ve uyarı levhalarıyla tabelalandırma çalışmalarını yapıyor” diye konuştu.

Merkez ve Torul ilçesi haricindeki asfalt, parke ve beton yol çalışmaları ise ilgili Kaymakamlıklar tarafından ihale edilerek yüklenici marifetiyle yapılıyor.