Gümüşhane köy yollarında karla mücadele bitti ‘taşla' mücadele başladı

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de İl Özel İdaresine bağlı ekipler kış mevsimi boyunca gerçekleştirdikleri karla mücadelenin ardından bahar mevsimiyle birlikte bu kez ‘taşla' mücadeleye başladı.

Yüksek dağ silsilelerinin üzerinden ve derin vadilerin içlerinden geçen 4 bin 124 kilometre yol ağına sahip olan Gümüşhane İl Özel İdaresi, bahar mevsimiyle birlikte köy yollarında kanal temizliği ve yollara düşen kayaların temizliğini gerçekleştiriyor.

Kış mevsimi boyunca aylarca karla mücadele ederek köy yollarının ulaşıma açılması için gece gündüz mücadele eden ekipler, havaların ısınması sonucu gerçekleşen hızlı erime ve bahar yağmurlarıyla birlikte meydana gelen kaya düşmeleriyle mücadeleye başladı.

Özellikle Merkez ilçe, Torul ve Kürtün ilçelerinde dağların arasındaki derin vadilerde yer alan köy yollarında şevlerden ve dağlardan kopan kaya parçalarıyla, akan kütleler iş makinelerinin yardımıyla bertaraf ediliyor.

Çalışmaların yağışların devam ettiği sürece aralıksız gerçekleştirileceği, vatandaşların bu tip derin vadilerde yer alan yolları kullanırken taş, kaya ve toprak düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının yanısıra bu tür vakalarla karşılaşıldığında mutlaka İl Özel İdaresine bilgi verilmesi istendi.