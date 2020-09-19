Gümüşhane köylerinde kış hazırlıkları başladı

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Gümüşhane'nin yüksek köylerinde kadınlar imece usulü ile kış hazırlıklarına başladı.

Sonbaharla birlikte başlayan hazırlıklar kapsamında kış mevsiminde siron, kuru börek, mantı, makarna, erişte olarak tüketilecek kuru yufkaları hep birlikte açan ve kullanım amacına uygun olarak kesen kadınlar daha sonra bu yufkaları odun ateşinde sac üzerinde pişiriyor.

Mahalledeki birçok kadının bir araya gelerek yaptığı çalışmaların ardından birden fazla evin ihtiyacı hazırlanırken, külle sıvanmış saçta pişen yufkalar itinayla istiflenerek uygun şekilde depolanıyor.

Merkeze bağlı Dörtkonak köyü ve birçok köyde uygun olan alanlarda yeni tip koronavirüs hastalığı salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek bir araya gelen mahalle sakinleri atalarından kalan geleneklerini sürdürerek yalnız yapılması çok zor olan hamur işlerini saatlerce çalışarak imece usulü ile gerçekleştiriyor.