Gümüşhane köylerine 5 yılda 207 milyon liralık yatırım yapıldı

Görev sürelerinin 31 Mart'ta bitecek olması nedeniyle 5 yıllık süreçte yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilerle paylaşan Bayraktar, tarımdan turizme, ulaşımdan çevre sağlığına kadar çok çeşitli işler yaptıklarını, hizmet noktasında dolu dolu 5 yıl geçirdiklerini söyledi.

Tarihi Özdenoğlu Konağında gerçekleştirilen ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ile kentte görev yapan gazetecilerin katıldığı toplantıda 5 yıllık görev sürelerinde İl Genel Meclisinde 678, İl Encümeninde 200 karar alındığını kaydeden Bayraktar, İl Genel Meclisinde çok uyumlu bir dönemi tamamladıklarını, kararların yüzde 95'inden fazlasının oy birliğiyle alındığının vurgusunu yaptı.

Şehre katkı noktasında faydalı hiçbir projeye muhalefet edilmediğinin altını çizen Bayraktar, görev süresi boyunca İl Özel İdaresi'nin bin 350 kilometre asfalt yaptığını, köy yollarındaki asfalt oranının yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını söyledi.

Coğrafi şartları nedeniyle Torul ve Kürtün ilçelerinde asfalt yollardaki eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağını, rekor seviyedeki asfalt çalışmalarında kendi dönemlerinde yenilenen ve bölgenin en iyisi olan asfalt plenti ile finişer makinesinin etkili olduğunu ifade eden Bayraktar, yine görev süreleri boyunca İl Özel İdaresi makine parkının yüzde 60'ının 14,2 milyon TL'lik yatırımla yenilendiğini kaydetti.

Açıklamasında turizm konusunda ayrı bir başlık açarak 5 yılda yapılan turizm çalışmalarını tek tek sıralayan Bayraktar, “Geçtiğimiz 5 yılda ilimizde turizme yönelik ciddi bir hamle yapıldı. İdaremiz aracılığıyla Örümcek ormanları, Kazıkbeli, Güvende, Karaca, Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Süleymaniye, Taşköprü-Santa, Torul Kalesi Cam Seyir terası yolları yapıldı. Bütün bu çalışmalara birlikte görev yaptığımız 4 Valimiz, kurum çalışanlarımız büyük destek verdi. Bilinirliği yüksek olan yaylalarımızın tamamı taş parke ile kaplandı, konaklar restore edildi” dedi.

Gümüşhane tarımına doğrudan 5 milyon liralık kaynak sağladıklarını ve bundan da çok ciddi geri dönüşler aldıklarını ifade eden Bayraktar, “Devlet-millet işbirliğiyle köylerde gelir getirici projelere büyük destek verdik. 8 yeni HİS göleti yaptık. Son 5 yılda devlet vatandaş iş birliği ile yapılan faaliyetler için çeşitli çapta 80 kilometre içmesuyu borusu, 20 km sulama suyu ve 35 kilometre atıksu borusu, 250 ton çimento köy muhtarlıklara verdik” diye konuştu.

Türkiye'de köylerden katı atık toplayan ilk illerden birisinin Gümüşhane olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Görevimizi gerçek manada yapmaya çalıştık. Kendi öz kaynaklarımız ve çeşitli kurumlardan gelen 207 milyon liralık kaynakla bu yatırımları yaptık. Söz veripte yapamadığımız çok az sayıda iş vardır. 5 yılda 4 valiyle çalıştık. Çok iyi Valilerle çalıştık. Bizden sonra da aynı yatırımların devam edeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendisinin yeniden aday olmadığını belirterek, bundan sonraki süreçte turizm yatırımlarının hız kesmeden devam etmesini isteyen Bayraktar, ceviz eylem planı, endemik ve aromatik bitkiler projesi ile kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinin önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

İçlerindeki tek uhdenin Artabel Gölleri Tabiat Parkına ulaşımı sağlayan yolun yapılmaması olduğunu belirten Bayraktar, görev süreleri boyunca muhtarlardan çok büyük destek aldıklarını, muhtarların işlerini çok iyi takip ettiklerini ve hizmetle dolu dolu 5 yılı tamamladıklarını söyledi.