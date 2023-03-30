Gümüşhane-Kürtün yolunda heyelan

Yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Kürtün-Giresun karayolunun Araköy mevkiinde bugün sabah saatlerinde heyelan gerçekleşti. Olay sırasında yolda araç olmaması olası faciayı önlerken dağdan kopan devasa kaya kütleleri yolu tamamen kapattı. Karayolları ekipleri tarafından müdahale edilen ve kısa sürede ulaşıma açılan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken heyelanın temizlenerek yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Gümüşhane-Kürtün karayolunda özellikle bahar aylarında ve mevsim geçişlerinde donma-çözünme olayı nedeniyle yamaç eğiminin fazla olduğu bölgede çok sık heyelan ve kaya düşme vakası yaşanırken dağ yamaçlarında kopmaya hazır vaziyette bekleyen kaya kütleleri ise sürücüleri tedirgin ediyor.