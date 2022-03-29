Gümüşhane Lisesinin bahçesine 16 selvi ağacı dikildi

Gümüşhane'nin en eski okullarından birisi olan Gümüşhane Lisesinin yeni binasının bahçesine tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil eden selvi ağaçları dikildi.

Okulun bahçesinde oluşturulan alanın ortasına dikilen ve Türkiye'yi temsil eden ağacın etrafına tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsilen ortalama ömrü 2 bin yıl olan selvi ağacı Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek ve öğrenciler tarafından dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Okul Müdürü Fatih Demirel, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte ağaçları toprakla buluşturup can suyunu veren Vali Taşbilek, ağaçları öğrencilere emanet etti.

Fidan dikiminin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Taşbilek daha sonra okulun pansiyonuna giderek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Eşiyle birlikte tabldotlarını alarak öğrencilerle sıraya giren Vali Taşbilek, öğrencilere ders ve sağlık durumları hakkında sorular sorarak sıkıntıları hakkında bilgiler aldı, hem öğrenim hem de günlük hayatlarında başarılı olmaları için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sırasında bilek güreşinde dünya ikinciliği, üçüncülüğü ve Türkiye birinciliği bulunan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeliha Eryılmaz'a da hediyeler takdim edildi.

Eryılmaz'ın en son Eskişehir'de yapılan Türkiye şampiyonasında 18 yaş altı 45 kilogramda sol kolda Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, genç sporcuya başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.