Gümüşhane meraları ıslah ediliyor

Gümüşhane'de hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Kaba yem açığını kapatarak hayvancıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak amacıyla yürütülen "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" çalışmaları Şiran Şehit Hakan Mahallesinde 377 dekar alanda, Kelkit Kızılca köyünde ise 267 dekar alanda devam ediyor.

Proje kapsamında toplam 644 dekar alandaki çalı formundaki ağaçlar ve gevenler sökülerek, sürme, drenaj, tohumlama ve gübreleme, sıvat ve gölgelik yapıldı. Devam eden çalışmalarla yıllık 90 bin 200 kilo ot verimi hedefleniyor.

Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi kapsamında düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırarak çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini artırarak, bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “Böylece Ekonomimizin vazgeçilmez unsurlardan biri olan hayvancılığımızın geliştirilerek, kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında hayvanlarımızın otlatılabilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmaların her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığına büyük katkılar sağlayacak, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin de daha az maliyetle daha fazla para kazanması sağlanacaktır” dedi.

Birşen, ayrıca Torul ilçesine bağlı Güzeloluk köyünde 12 bin dekar, Zigana köyünde 772 dekar, Köse ilçesine bağlı Yaylım köyünde 3 bin 684 dekar, Şiran ilçesine bağlı Sarıca köyünde 176 dekar alanda taş toplama, tohumlama, gübreleme, sıvat ve gölgelik yapılması planlanarak ıslah edilmesi amacıyla hazırlanan projelerin uygulanmasına bu yıl içerisinde başlanılacağını da sözlerine ekledi.