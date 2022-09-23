Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde bayrak değişimi

Gümüşhane'nin ilk kadın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gülşen Yılmaz görevine başladı.

Daha önce Trabzon'un Maçka ve Rize'nin Pazar Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi mezunu Yılmaz, kentin ilk kadın Orman İşletme Müdürü oldu.

En son HSK kararnamesiyle tarihinde ilk kez kadın Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in ardından kentin ilk kadın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gülşen Yılmaz da görevine başladı.

Yeni görevine başlayan Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Orhan Şen'in ise Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi.